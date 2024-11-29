Украинские СМИ неоднократно публиковали материалы о подготовке увольнения Буданова с должности главы ГУР МОУ на Банковой. Журналисты утверждали, что отставку генерала лоббируют руководитель ОПУ Андрей Ермак и заместитель главы СБУ Александр Поклад.

Неназванные источники изданий говорили о том, что якобы ряд заявлений военачальника мог навредить стране, информирует «НБН».

В комментарии ВВС главный разведчик Украины назвал сообщения о его отставке «очередным вбросом». Буданов отметил, что в какой-то момент эти слухи распространились в нашем информационном пространстве, также их подхватила российская пропаганда.

Начальник ГУР МОУ считает, что материалы о якобы подготовке на Банковой его увольнения имеют цель дестабилизации Украины и ее руководства. Говоря об отношениях с Офисом Зеленского, генерал охарактеризовал их «обычными рабочими». Военачальник добавил, что он ежедневно докладывает главе государства о ситуации.

Напомним, в октябре в ходе встречи с представителями СМИ Зеленский прокомментировал слухи о его намерении уволить Буданова и главу МОУ Рустема Умерова.