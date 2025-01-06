Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Главного сервисного центра МВД Украины, с приходом нового года, при первой регистрации авто, ставка обязательного пенсионного сбора останется неизменной, поскольку размер прожиточного минимума (ПМ) закреплен на «замороженном» показателе в 3 028 гривен.

В соответствии с данными ГСЦ МВД, сумма пенсионного сбора рассчитывается в процентах от цены автотранспортного средства, без учета налога на добавочную стоимость (НДС). Таким образом, указанная ставка в текущем году останется следующей:

3 процента — если стоимость машины равна/не превышает 499 620 гривен (165 ПМ);

4 процента — если стоимость машины входит в ценовой диапазон от 499 620 до 878 120 гривен (от 165 до 290 ПМ);

5 процентов — если стоимость машины превышает 878 120 гривен (290 ПМ).

Следует отметить, что такие правила оплаты затрагивают как новые, так и подержанные автомобили, которые ставят на учет в Украине в первый раз.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Государственной миграционной службе предупреждали о подорожании оформления паспортов.