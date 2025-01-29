Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Bloomberg, представителями нового правительства Сирии на первых переговорах (с момента свержения режима Асада) с официальной делегацией РФ, была поднята тематика, касающаяся выплаты «компенсаций» и «исправления ошибок прошлого» страной-агрессором.

В частности, в период диалога вышеописанных дипломатов, была очерчена роль РФ в восстановлении доверия у народа Сирии, посредством принятия и введения конкретных мероприятий — отчисления компенсаций, а также осуществления реконструкций и восстановления поврежденной инфраструктуры. Кроме того, новое правительство Сирии подчеркнуло — для полноценного восстановления взаимоотношений, РФ следует уделить внимание устранению ошибок прошлого.

Помимо всего указанного, сирийцы указали на необходимость справедливости в отношении жертв режима свергнутого Асада, ранее поддерживаемого Россией.

Впрочем, деталей не приводится, и по этой причине не совсем ясно, идет ли речь о финансовых репарациях, и если да, — то в какой сумме.

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