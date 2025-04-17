Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Politico, членам Европарламента порекомендовали воспользоваться спецчехлами, которые защищают цифровые устройства от шпионажа и несанкционированного проникновения/доступа.

Подобные меры предосторожности предложили предпринять пятерым евродепутатам от парламентского комитета по вопросам гражданских свобод, которые отправились в Венгрию с 3-дневным визитом для инспектирования прогресса данной страны в секторе демократии, приверженности верховенству права/фундаментальным принципам европейского законодательства.

Исходя из слов одного из депутатов, служба безопасности Европарламента настойчиво предлагала делегатам надеть на свои «девайсы» особые чехлы с металлическим напылением, которые позволят минимизировать интенсивность электромагнитного излучения/сигналов, а также с осторожностью использовать венгерские публичные Wi-Fi-сети и зарядные станции.

Предполагается, что указанные спецчехлы предотвратят вмешательство хакеров, заблокировав входящие и исходящие сигналы, однако использование такой защиты во время поездок евродепутатов является нестандартной практикой.

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