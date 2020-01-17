Глава Чечни Рамзан Кадыров может покинуть свой пост — СМИ

Для него готовят новое место работы.

С 15 января Рамзан Кадыров не выполняет свои обязанности на должности главы Чечни. По официальным данным, он на время оставил свой пост по причине нетрудоспособности: поговаривают, что Кадыров ушел на больничный. На время своего отсутствия у «руля» региона он оставил Муслима Хучиева, сообщает «НБН«.

Но, как пишет РосСМИ «Аргументы недели«, Кадыров оставил свой пост не по причине болезни. Источники сообщают, что он просто готовится к повышению:

«Рамзана Кадырова пригласили занять новый пост в администрации президента Российской Федерации».

Инсайдер поведал, что Кадыров может стать полномочным представителем российского президента.

Напомним, ранее мы писали, что Кадыров разочаровался в Зеленском.