Издание «Новая газета Европа», ссылаясь на источники, заявило, что тяжелая болезнь главы Чечни активировала смену власти в республике. Соответствующие процессы начались сразу после очередного медицинского обследования соратника Путина в феврале, информирует «НБН».

СМИ пишет, что ключевым сигналом реализации такого сценария стала внезапная отставка дочери Кадырова Айшат с должности вице-премьера. Вслед за ней государственную службу оставили еще две дочери – Хутмат и Хадижат.

Параллельно глава республики начал переоформлять бизнес-активы на членов своей семьи на фоне закона о госслужбе, который не позволяет чиновникам заниматься предпринимательством. Также Кадыров готовит себе преемника, делая ставку на своего третьего сына Адама, которому в ноябре исполнится 18 лет. Именного его соратник кремлевского диктатора еще в позапрошлом году начал продвигать в роли главного наследника.

Журналисты резюмировали, что главная задача Кадырова на данный момент – сохранить за родственниками контроль над бизнесом и силовыми структурами республики, получив гарантии от лидера россиян.

Однако, поддержка от диктатора остается под вопросом. Издание «Важные истории» в марте заявило, что глава Чечни вступил в конфликт с Кремлем, из-за чего его отношения с Путиным ухудшились.