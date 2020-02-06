В России признались, что война уже у порога: митрополит Корнилий о реальных политических изменениях

Предстоятель Русской Православной Старообрядческий церкви митрополит Корнилий сообщил о том, что война уже может приблизиться к России очень близко. Причиной тому – отсутствие правильного понимания Бога, а также его отсутствие в Конституции Российской Федерации.

Об этой информации сообщила пресс-служба «Царьград», передает издание «НБН».

«Нам просто необходимо понимать уроки истории. В Святом Писании говорится о том, что если мы забудем Бога, то война уже будет ждать нас у порога. Вера в Бога является основой для того, чтобы быть защищенным рукою Всевышнего. По этой причине нужно говорить о возможностях внесения в Конституцию слова Бога и веру в него», — сообщил Корнилий.

После этого митрополит добавил, что подобные нововведения будут надежной основой для достоверного прошлого России и хорошего будущего этой страны.

«Выражаю уверенность, что любой старообрядец какого-угодного согласия тоже поддержит внесение упоминания веры в Бога в преамбулу Конституции нашей страны», — подытожил он, сказав также, что война является наказанием за отступление от Бога.

Напомним, Путин рассказал об угрозе мирового уровня: российский президент о начале серьезных конфликтов на Земле.