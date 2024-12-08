Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Al Jazeera, накануне, 8 декабря, от лидеров сирийских повстанцев прозвучало заявление — оппозиционные силы смогли войти в столицу государства Дамаск и свергли диктаторский режим Башара Асада.

Как стало известно от местных повстанцев, тирану Башару аль-Асаду удалось сбежать, а Дамаск наконец стал свободным, и закончена многолетняя «темная эпоха» для Сирии:

…50 лет угнетения под властью баасистов и 13 лет преступности, тирании и репрессий, после длительной борьбы, противостояния разного рода оккупационным силам [судя по всему, речь о ВС РФ и ЧВК «Вагнер»], мы объявляем сегодня, 8 декабря 2024 года, конец этой темной эпохи и начало новой эры.

Исходя из слов неназванных высокопоставленных сирийских армейских офицеров, президент Асад спешно покинул Дамаск, воспользовавшись самолетом, и вылетел в неизвестном направлении.

В соответствии с предварительными данными, Асад, вероятно, находился на борту российского самолета Ил-76Т, который, по сведениям Flightradar, исчез с радаров в районе Сирии вчера, 7 декабря.

Ранее мы писали о том, что РФ пыталась дипломатическими усилиями не допустить свержения Асада.