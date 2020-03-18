Число заболевших коронавирусом в России превысило 100 000: политолог Соловей раскрыл, что скрывают власти РФ

Широко известный политолог из Российской Федерации Валерий Соловей выразил уверенность в том, что число зараженных россиян COVID-19 уже куда больше ста тысяч. Смертей же от коронавируса в России, по его словам, уже наблюдается около 1500.

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на интервью Соловея, передает «НБН».

«Нужно понимать, что в Российской Федерации власти могут умалчивать о ситуации с пандемией коронавируса. Не нужно верить реалиям, которые говорят о том, что COVID-19 якобы обошел ледовитую пустыню – Россию. Это же полное вранье. Смертей от коронавируса уже около 1600, а зараженных около 130-180 000 человек», — сообщил в самом начале он.

После этого Романенко в качестве доказательств к своим словам указал на сопутствующие диагнозы умерших людей. По его словам, люди погибли в результате инфицирования коронавирусом.

«Если сохранится такая динамика еще 10 дней, в Российской Федерации будет около 1,5-2 миллионов зараженных. Теперь представьте, о каких масштабах идет речь», — подытожил он.

Напомним, последние дни Путина обещают быть особо агрессивными – Шарий проговорился о планах Кремля.