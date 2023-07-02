Как сообщает «НБН» об этом пишут российские телеграм-каналы.

С российских источников становится известно что на территории населенного пункта Приморско-Ахтарск, который находится в Краснодарском крае прозвучал мощный взрыв. По предварительным данным взрыв произошёл на военном аэродроме. Различные ресурсы сообщают о том что взрыв произошёл в результате попытки удара ракетой по территории военного аэродрома, а именно по складу горюче-смазочных материалов.

«Как уточняют ресурсы, взрыв прогремел «предположительно – вследствие попытки ударить ракетой по складу ГСМ на военном аэродром». Подробности выясняются» — пишут источники.

На данный момент неизвестно пострадал или кто-то в ходе данного происшествия, также отсутствуют официальные заявление от местных властей.

Отметим, ранее мы писали о прорыве ВСУ на Запорожском направлении.