Коронавирус и финансовый кризис: Россия просит мир снять с нее санкции

Глава комитета российского Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выступил с заявлением касаемо европейских санкций. По словам Косачева, западные страны должны снять санкции с РФ из-за того, что в мире наступает финансовый кризис.

Об этом Косачев написал на своей страничке в «Facebook», сообщает НБН.

По словам российского политика, страны Запада должны снять санкции с РФ из-за надвигающегося экономического кризиса. Косачев отметил, что из-за распространения коронавируса, значительно замедлятся темпы мировой экономики. Кроме того, он отметил и тот факт, что цены на нефть уже значительно упали. По его словам, все эти факторы непременно приведут к финансовому кризису мирового масштаба.

Таким образом, Косачев предлагает странам Европы в такое тяжелое для РФ и всего мира время, снять жесткие санкции.

Стоить отметить, что Косачев не стал комментировать сложившуюся экономическую ситуацию в РФ, после обвала рубля.

Коронавирус, падение спроса на энергоносители и колебания валютных курсов, помимо сиюминутных угроз благополучию и… Gepostet von Константин Косачев am Dienstag, 17. März 2020

Как известно, Европейский Союз еще на полгода продлил санкции против РФ, из-за военной агрессии по отношению к Украине.

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