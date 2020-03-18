Людей банально бросают на убой – эксперт о том, как Путин подвергает опасности жизни россиян во время эпидемии коронавируса

Президент РФ Владимир Путин подвергает опасности граждан России, не отменяя референдум по изменениям в Конституцию РФ, 22 апреля. С таким заявлением выступил военный эксперт, блогер Эль Мюрид.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на издание Politeka.net

Блогер уверен, что как раз в середине апреля в РФ будет пик заболеваемостью коронавирусом. Но, несмотря на это, из-за своих политических амбиций Владимир Путин не намерен отменить референдум по изменениям в Конституцию РФ. Блогер называет такие действия властей «преступлением». По словам блогера, люди рискуют своими жизнями и здоровьем из-за того, что президент задумал государственный переворот.

«Людей банально бросают на убой, рискуя их здоровьем ради интересов одного единственного персонажа, который принес нашей стране только горе и разруху. И намерен заниматься этим дальше», — пишет блогер.

Эль Мюрид отмечает, что граждане РФ оказались в сложной ситуации, так как непонятно, как здесь остаться законопослушным гражданином.

«Порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости», — пишет блогер.

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