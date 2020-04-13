Это мое жесткое требование – Лукашенко выступил с заявлением по поводу празднования Пасхи

За рубежом
Ольга Гергелюк0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса жителям его страны никто не будет запрещать идти в храмы на Пасху. По его словам, это личное дело каждого человека. А что касается его самого, то, по словам Лукашенко, он посетит праздничное богослужение на Пасху.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото — rbc.ru

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «БелТА». 

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса, он все-таки посетит храм на Пасху. Что касается граждан РБ, то, по словам белорусского лидера, им никто не запрещает ходить в храмы. По словам Лукашенко, это право каждого человека.

«Еще раз подчеркиваю: мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жесткое требование. Мы это довели до руководства всех церквей, конфессий. Кто хочет, тот помолится, сходит в храм»,- заявил Лукашенко.

Сам же Лукашенко заявил, что не откажется от посещения храма на Пасху. По его словам, он не частый гость в храмах, но на Рождество и Пасху ходит обязательно.

Но, все-таки лидер РБ порекомендовал священникам не держать людей в храмах очень долго, а еще лучше совершать проповедь на улице, возле храма.

Ранее мы сообщали, что Гончаренко раскритиковал Зеленского за идею по коронавирусу. 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Эра «Установления мира» подходит к концу: император Акихито отрекся от престола

Елена Азамаева

Норвегия может ужесточить требования к мигрантам по изучению языка

Елена Азамаева

В Малайзии отпустили на волю вторую обвиняемую в убийстве сводного брата Ким Чен Ына

Елена Азамаева

Добавить комментарий