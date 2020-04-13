Это мое жесткое требование – Лукашенко выступил с заявлением по поводу празднования Пасхи

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса жителям его страны никто не будет запрещать идти в храмы на Пасху. По его словам, это личное дело каждого человека. А что касается его самого, то, по словам Лукашенко, он посетит праздничное богослужение на Пасху.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «БелТА».

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса, он все-таки посетит храм на Пасху. Что касается граждан РБ, то, по словам белорусского лидера, им никто не запрещает ходить в храмы. По словам Лукашенко, это право каждого человека.

«Еще раз подчеркиваю: мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жесткое требование. Мы это довели до руководства всех церквей, конфессий. Кто хочет, тот помолится, сходит в храм»,- заявил Лукашенко.

Сам же Лукашенко заявил, что не откажется от посещения храма на Пасху. По его словам, он не частый гость в храмах, но на Рождество и Пасху ходит обязательно.

Но, все-таки лидер РБ порекомендовал священникам не держать людей в храмах очень долго, а еще лучше совершать проповедь на улице, возле храма.

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