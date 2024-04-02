Во время поездки в Гродно белорусский диктатор заявил, что не стоит верить тем, кто говорит, что РБ хочет воевать. При этом нелегитимный президент вспомнил поговорку «хочешь мира – готовься к войне».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на белорусское издание «Зеркало».

Соратник Путина подчеркнул, что его страна ведет подготовку к боевым действиям в соответствующих подразделениях, также в ВС Беларуси поставляют различные виды оружия и техники.

Лукашенко отметил, что «если оттуда» Минск критикуют, то значит он «все делает правильно» и якобы будет беда, если его начнут хвалить. Самопровозглашенный президент Республики Беларусь добавил, что его страна «никому ничем не угрожает» и «не хочет чужой земли».

Напомним, что на прошлой неделе белорусский диктатор приказал военным РБ «не церемониться» и уничтожать тех, кто нарушит границы их государства.