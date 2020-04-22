Трамп пожелал здоровья Ким Чен Ыну: в США обеспокоены полученными данными

Лидер США Дональд Трамп выразил обеспокоенность относительно достоверности тяжелого состояния здоровья главы КНДР Ким Чен Ына. Вместе с тем, он пожелал здоровья правителю Северной Кореи.

Об этом сообщает «Комсомольская правда», передает «НБН».

«В первую очередь я хочу пожелать господину Ким Чен Ыну крепкого здоровья. Если то, что я слышал о его состоянии окажется правдой, то ситуация очень сложная», — заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что он действительно обеспокоен этой ситуацией, ведь с Ким Чен Ыном у него очень хорошие отношения.

Стоит отметить, что сейчас в СМИ по всему миру появляются сообщения о тяжелом состоянии здоровья главы КНДР, но достоверные источники пока воздерживаются от комментариев насчет данной темы. Весь мир ожидает получения правдивой информации о состоянии здоровья главы государства, где все еще используется идеология чучхе.

Напомним, как сообщалось ранее, Великобритания возмущена выходкой РФ: Кремль призвали к ответственности за убийство.