В США коронавирус выявили у двух домашних кошек: у владельцев одного из животных не было подтверждено наличие вируса

В Нью-Йорке появились первые домашние животные, которые заболели коронавирусом. Covid-19 был диагностирован у двух кошек.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Первой заболела кошка, которая, как предполагают, хозяева подхватила вирус вне дома. Причиной такого вывода стало то, что владельцы кошки абсолютно здоровы и тест на коронавирус в них дал отрицательный результат. У кошки появились легкие симптомы респираторного заболевания, после чего домашнее животное проверили на наличие вируса в организме. У кошки был диагностирован коронавирус.

Второй кот также имел легкие симптомы респираторного заболевания. До того, как питомец заболел, коронавирус был диагностирован у его владельца. В доме есть еще одна кошка, но у нее нет симптомов вирусной инфекции.

Стоить отметить, что на данный момент нет подтвержденной информации того, что коты могут передавать новый коронавирус людям.

Ранее мы сообщали, что Зеленский озвучил два главных условия выхода Украины из карантина.