Спешка может быть фатальной – Зеленский озвучил два главных условия выхода Украины из карантина

Общество
Ольга Гергелюк0
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Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинскому народу. На это раз глава государства рассказал, при каких условиях в Украине начнет постепенно смягчаться карантин.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — strana.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на видеообращение президента Украины.

Глава государства сегодня, 23 апреля, обратился к украинцам по поводу ситуации с коронавирусом. Гарант Конституции заявил, что Кабмин уже разработал план выхода Украины из карантина. План выхода из карантинных ограничений, по словам главы государства, состоит из 5 этапов.

Президент отметил, что более подробно об этом плане украинцам расскажет премьер-министр Денис Шмыгаль.

Зеленский в свою очередь рассказал, при каких условия Украина начнет постепенно снимать карантинные ограничения. По его словам, это станет возможным при двух условиях:

«Первое: в течение 10 дней процент выявленных заболеваний не меняется или остается в приделах 5%. Второе: больницы заполнены пациентами с коронавирусом менее чем на половину. Спешка в вопросе жизни и здоровья нации может быть фатальной»,- заявил глава государства.

Ранее мы сообщали, что в Кремле оценили первый год президентства Зеленского. 

 

 


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