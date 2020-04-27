Обогнали Китай: в России уже почти 90 тысяч заболевших коронавирусом
По состоянию на 27 апреля в Российский Федерации официально зафиксировано 87 147 случаев COVID-19.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на карту распространения коронавируса.
Общее число заболевших в соседней России уже больше, чем в Китае, а именно 87 147 случаев (в Китае зафиксировано 82 830 случаев коронавируса).
Всего за день в России выявлено 6 198 новых случаев заражения. Больше всего в Москве — 3 524 новых заболевших.
Также известно, что коронавирус в России унес жизни 794 людей. Число выздоровевших — 7 346.
Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.
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