Коронавирус в Украине и мире: свежие данные по состоянию на утро 27 апреля

Так, за прошедшие сутки в Украине число заболевших выросло к 9 009. В мире количество зараженных равно 2 995 244.

Об этом пишет «НБН«.

Согласно утренним данным от МОЗ, в Украине по состоянию на 27 апреля насчитывается уже 9 009 человек (+392 за день) с диагнозом коронавирус. Число умерших — 220, число выздоровевших — 864.

Число заболевших в регионах и Киеве:

Винницкая область — 398

Волынская область — 254

Днепропетровская область — 310

Донецкая область — 52

Житомирская область — 351

Закарпатская область — 375

Запорожская область — 204

Ивано-Франковская область — 761

Кировоградская область — 337

г. Киев — 1 220

Киевская область — 570

Львовская область — 358

Луганская область — 29

Николаевская область — 115

Одесская область — 240

Полтавская область — 173

Ровенская область — 522

Сумская область — 95

Тернопольская область — 612

Харьковская область — 196

Херсонская область — 88

Хмельницкая область — 72

Черновицкая область — 1 375

Черкасская область — 267

Черниговская область — 35

Что касается ситуации в мире, то в общем COVID-19 заболели почти 3 миллиона жителей Земли. Количество жертв коронавируса равно 207 009, а число выздоровевших — 881 537.

Наиболее трудной ситуация остается в шести странах, где более сотни тысяч заболевших. Речь идет о:

США — 987 322 заболевших, 55 415 смертей, 118 781 выздоровевших

Испания — 226 629 заболевших, 23 190 смертей, 117 727 выздоровевших

Италия — 197 675 заболевших, 26 644 смертей, 64 928 выздоровевших

Франция — 162 100 заболевших, 22 856 смертей, 44 903 выздоровевших

Германия — 157 770 заболевших, 5 976 смертей, 114 500 выздоровевших

Великобритания — 152 840 заболевших, 20 732 смертей

Турция — 110 130 заболевших, 2 805 смертей, 29 140 выздоровевших

Напомним, ранее мы писали, что ВООЗ не фиксировала случаев передачи коронавируса от животного к человеку.