Коронавирус в Украине и мире: свежие данные по состоянию на утро 27 апреля

Главное Общество
Христина Качоровська0

Так, за прошедшие сутки в Украине число заболевших выросло к 9 009. В мире количество зараженных равно 2 995 244.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — bykvu.com

Об этом пишет «НБН«.

Согласно утренним данным от МОЗ, в Украине по состоянию на 27 апреля насчитывается уже 9 009 человек (+392 за день) с диагнозом коронавирус. Число умерших — 220, число выздоровевших — 864.

Число заболевших в регионах и Киеве:

  • Винницкая область — 398
  • Волынская область — 254
  • Днепропетровская область — 310
  • Донецкая область — 52
  • Житомирская область — 351
  • Закарпатская область — 375
  • Запорожская область — 204
  • Ивано-Франковская область — 761
  • Кировоградская область — 337
  • г. Киев — 1 220
  • Киевская область — 570
  • Львовская область — 358
  • Луганская область — 29
  • Николаевская область — 115
  • Одесская область — 240
  • Полтавская область — 173
  • Ровенская область — 522
  • Сумская область — 95
  • Тернопольская область — 612
  • Харьковская область — 196
  • Херсонская область — 88
  • Хмельницкая область — 72
  • Черновицкая область — 1 375
  • Черкасская область — 267
  • Черниговская область — 35

Что касается ситуации в мире, то в общем COVID-19 заболели почти 3 миллиона жителей Земли. Количество жертв коронавируса равно 207 009, а число выздоровевших — 881 537.

Наиболее трудной ситуация остается в шести странах, где более сотни тысяч заболевших. Речь идет о:

  • США — 987 322 заболевших, 55 415 смертей, 118 781 выздоровевших
  • Испания — 226 629 заболевших, 23 190 смертей, 117 727 выздоровевших
  • Италия — 197 675 заболевших, 26 644 смертей, 64 928 выздоровевших
  • Франция — 162 100 заболевших, 22 856 смертей, 44 903 выздоровевших
  • Германия — 157 770 заболевших, 5 976 смертей, 114 500 выздоровевших
  • Великобритания — 152 840 заболевших, 20 732 смертей
  • Турция — 110 130 заболевших, 2 805 смертей, 29 140 выздоровевших

Напомним, ранее мы писали, что ВООЗ не фиксировала случаев передачи коронавируса от животного к человеку.


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