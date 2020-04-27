Коронавирус в Украине и мире: свежие данные по состоянию на утро 27 апреля
Так, за прошедшие сутки в Украине число заболевших выросло к 9 009. В мире количество зараженных равно 2 995 244.
Об этом пишет «НБН«.
Согласно утренним данным от МОЗ, в Украине по состоянию на 27 апреля насчитывается уже 9 009 человек (+392 за день) с диагнозом коронавирус. Число умерших — 220, число выздоровевших — 864.
Число заболевших в регионах и Киеве:
- Винницкая область — 398
- Волынская область — 254
- Днепропетровская область — 310
- Донецкая область — 52
- Житомирская область — 351
- Закарпатская область — 375
- Запорожская область — 204
- Ивано-Франковская область — 761
- Кировоградская область — 337
- г. Киев — 1 220
- Киевская область — 570
- Львовская область — 358
- Луганская область — 29
- Николаевская область — 115
- Одесская область — 240
- Полтавская область — 173
- Ровенская область — 522
- Сумская область — 95
- Тернопольская область — 612
- Харьковская область — 196
- Херсонская область — 88
- Хмельницкая область — 72
- Черновицкая область — 1 375
- Черкасская область — 267
- Черниговская область — 35
Что касается ситуации в мире, то в общем COVID-19 заболели почти 3 миллиона жителей Земли. Количество жертв коронавируса равно 207 009, а число выздоровевших — 881 537.
Наиболее трудной ситуация остается в шести странах, где более сотни тысяч заболевших. Речь идет о:
- США — 987 322 заболевших, 55 415 смертей, 118 781 выздоровевших
- Испания — 226 629 заболевших, 23 190 смертей, 117 727 выздоровевших
- Италия — 197 675 заболевших, 26 644 смертей, 64 928 выздоровевших
- Франция — 162 100 заболевших, 22 856 смертей, 44 903 выздоровевших
- Германия — 157 770 заболевших, 5 976 смертей, 114 500 выздоровевших
- Великобритания — 152 840 заболевших, 20 732 смертей
- Турция — 110 130 заболевших, 2 805 смертей, 29 140 выздоровевших
Напомним, ранее мы писали, что ВООЗ не фиксировала случаев передачи коронавируса от животного к человеку.