Катастрофа в Северной Корее: Помпео сделал важное заявление

Госсекретарь США Майк Помпео сделал важное заявление о КНДР. Он получил сведенья о том, что Северной Корее угрожает голод и распространение коронавируса. Заявление связано с состоянием здоровья Ким Чен Ына.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «Голос Америки».

Помпео считает, что коронавирус может стать причиной голода в КНДР. Он отметил, что США пристально следят за сообщениями о здоровье Ким Чен Ына. Помпео отметил, что коронавирус мог проникнуть в КНДР из Китая.

«Мы предполагаем, что существует реальный риск голода в КНДР. Перед нами стоит важная миссия по денуклеаризации Северной Кореи, поэтому мы отслеживаем информацию о регионе», — сказал Помпео.

Он подчеркнул, что США продолжит денуклеаризацию Северной Кореи независимо от того, как будет меняться ситуация.

Отметим, что представители Южной и Северной Кореи уже сообщили о том, что Ким Чен Ын жив и здоров, однако отдельные политики все еще испытывают сильные сомнения, ведь новых фото или видео с Ким Чен Ыном нет.

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