Жириновский предрекает крах Украины: скандальный политик назвал точную дату

Скандально известный российский политик Владимир Жириновский заявил, что вскоре Украину ожидает полный крах и даже назвал год данного события. Кремлевский агитатор заявляет, что Владимир Зеленский станет последним президентом Украины.

Об этом сообщает Politeka, передает «НБН».

«В Украине больше не будет новых президентов, Зеленский стал последним. Дальше страну ждет крах. В 2024 году выборы проводиться не будут, а страны как таковой не станет. Государство под названием Украина больше не будет существовать. Обратите внимание, что творится на Ближнем Востоке. Мы можем наблюдать за такими событиями, что скоро весь мир совсем забудет, что такое Украина», — заявил скандальный политик.

Он выразил уверенность в том, что Турция, Россия и Европа используют территорию Украины для беженцев с Ближнего Востока. Он призвал всех лояльных Российской Федерации украинцев поскорее переезжать в Россию.

«У нас есть возможность достойно жить и спокойно работать. Переезжайте к нам, это все чем Россия сейчас можем помочь вам, украинцы», — заявил Жириновский.

Стоит отметить, что Жириновский настроен негативно по отношению к Украине и его прогнозы могут уйти далеко от рамок объективности.

Напомним, как сообщалось ранее, череда экономических ударов по РФ не закончилась: США озвучили новый шаг.