Конфликт РФ и США: Белый дом обвиняется в серьезной исторической ошибке

МИД Российской Федерации возмущен, тем, как США почтили героев Второй Мировой войны. Белый дом обвинили в том, что он принижает заслуги СССР в борьбе над нацисткой угрозой.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на МИД России.

Россия заявила о попытке исказить исторические события. Власти РФ утверждают, что Белый дом совершил страшную ошибку, ведь достоверным и неоспоримым является тот факт, что именно СССР внесли наибольший вклад в борьбу с нацистами.

«Попытка исказить героические события в истории человечества вызывает неподдельное возмущение. Вашингтон не отказался от своих манипуляций даже в то время, как весь мир переживал годовщину огромной победы», — сказано в сообщении дипломатического ведомства.

Причиной негодования РФ стало сообщение в официальном Instagram Белого дома, где сказано, что «Америка и Великобритания одержали победу над силами нацистов», а вот о вкладе СССР в победу упоминаний нет.

Напомним, как сообщалось ранее, мир на Донбассе: патриоты обратились к пацифистским методам борьбы.