Мир изменится – Путин сделал тревожное заявление о будущем России

Глава Российской Федерации Владимир Путин выступил с важным заявлением о будущем мира и России. Он заявил, что его страна намерена усилить развитие современных технологий для прогресса общества и создания нового мощного вооружения.

Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».

В эфире телеканала «Россия-1» глава РФ заявил, что вскоре мир сильно измениться и уже не будет прежним. Он считает, что будущее мира за продвинутыми технологиями и именно они спасут Россию.

«Новые технологии изменят мир, и мы уже замечаем эти перемены. Образование, медицина, генетика, беспилотная техника во всем этом есть огромный потенциал. Это станет базой для развития страны. Россия непростая страна, это целая отдельная цивилизация. Если мы хотим сберечь эту цивилизацию, то нам придется поработать именно в направлении технического прогресса», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что технологии позволяют создавать передовое вооружение и это дает огромное преимущество России. Путин доволен современным уровнем вооружения РФ и считает, что Россия достигла огромного успеха в развитии высокотехнических видов оружия. Подобная риторика Путина настораживает своим уклоном в военную сферу.

Напомним, как сообщалось ранее, Беларусь и Армения выдвинули требования Путину: Россия столкнулась с серьезной угрозой.