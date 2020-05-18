Беларусь и Армения выдвинули требования Путину: Россия столкнулась с серьезной угрозой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян следом за главой Республики Беларусь Александром Лукашенко потребовал от Владимира Путина снижения цен на газ. Его возмутил тот факт, что РФ создает более благоприятные условия для Европы и Запада, чем для других, более близких стран.

Об этом сообщает «РИА Новости», передает «НБН».

Пашанян заявил, что Россия во время пандемии коронавируса пошла на увеличение цен на газ для Армении со 150 долларов до 165 долларов за тысячу кубометров. Он уверен, что такая цена от «Газпрома» является несправедливой и нецелесообразной.

«В столь сложное время пандемии коронавируса, и при снижении цен на нефть мы полагали, что Россия, как наш стратегический партнер хотя бы воздержится от повышения цены. Мы настаиваем, что сейчас неподходящее время для подорожания газа», — заявил представитель Армении.

Он призвал Россию решить этот вопрос мирным путем на основе союзнического компромисса.

Армения и Беларусь не желают идти на открытый конфликт, но в случае необходимости они могут решиться на экономическое давление в отношении РФ.

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