В России уже более 300 тысяч заболевших коронавирусом

Только за прошедшие сутки в Российской Федерации выявили более 8 тысяч новых случаев COVID-19.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на онлайн-карту распространения коронавируса в мире.

Так, согласно обновленным данным, по состоянию на 20 мая в России число заболевших коронавирусом превысило отметку в 300 000.

Общее число заболевших выросло к 308 705. За прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 8 764 людей. Из всех заболевших 2 972 человек (+ 135 за день) скончались, а 85 392 людей уже выздоровели.

Россия уверенно держится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Она уже значительно обогнала по количеству зараженных такие европейские страны как Испания, Великобритания и Италия.

Напомним, ранее мы писали, что в Беларуси уже более 30 тысяч заболевших коронавирусом.