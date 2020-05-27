Черный юмор вместо ответа: Трамп смонтировал для Байдена популярное видео

Глава США Дональд Трамп поразил сеть новым юмористическим видео, которое он посвятил своему политическому конкуренту Джо Байдену. Популярное видео носильщиков гробов из Ганы приобрело новый ироничный смысл.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Facebook Трампа.

Команда Трампа при помощи монтажа добавила на гроб надпись: «Президент Байден». Кроме того, в видео вставлен фрагмент интервью с Байденом, где тот общается с чернокожим гражданином. В ходе интервью Байден заявил своему собеседнику, что если тот поддерживает Трампа, то он «не может называть себя черным».

Gepostet von Donald J. Trump am Dienstag, 26. Mai 2020

В свою очередь ранее Байден обзывал Трампа «полным дураком».

Стоит отметить, что политические перепалки между главными претендентами на пост президента США лишь набирают обороты. Недавно были обнародованы скандальные «пленки Порошенко», на которых якобы Байден вторгался в управление Украины и давал команды Петру Порошенко.

Напомним, как сообщалось ранее, эти подонки соврали — Соловьев обвинил СМИ в клевете и потребовал выплатить ему компенсацию.