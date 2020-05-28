В России угрожают Украине новой войной: Корнилов в прямом эфире заявил о прорыве «Л/ДНР»

Журналист из Донецка в прямом эфире пропагандистского канала «Россия-1» начал не только поливать грязью Украину, но еще и заявил о том, что «ДНР» и «ЛНР» должны быть в рамках «законной» границы своих территорий.

Об этой информации сообщил сам Владимир Корнилов, передает «НБН» со ссылкой на запись в YouTube.

«После того, как прозвучал первый выстрел со стороны Украины, она утратила Донецк и Луганск навсегда. Это был первый выстрел по собственному народу, а все остальные – уже по чужому народу. Каждый произведенный выстрел только увеличивал расстояние между нами», — начал он в самом начале.

После этого он начал говорить о печальных происшествиях и смертях на Донбассе. Как он сообщил, в 2014 году боевики начали делать точную кальку тех событий, которые происходили на Майдане.

Однако он почему-то не упомянул о том, что был произведен захват Стрелковым Славянска, не говоря уже о сотнях жертв со стороны ВСУ и мирных жителей, которых сепаратисты не пощадили.

«В итоге Украине придется отвечать. Придется отодвигать границы «ДНР» и «ЛНР» до законных границ», — с опущенными глазами сообщил Корнилов.

Пользователи соцсетей выступили с неоднозначными заявлениями насчет услышанного. Интересно то, что даже пророссийские комментаторы выступили с критикой насчет слов Корнилова.

Напомним, скоро у нас будет новая карта Украины – в команде Зеленского анонсировали большие изменения.