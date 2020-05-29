Строительство «Северного потока-2» может навредить всему миру: в США сделали тревожное заявление

Строительство «Северного потока-2» может навредить экологической ситуации в мире. Таким мнением поделилась бывшая заместитель помощника министра обороны США Дебра Каган.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Голос Америки».

Бывшая заместитель помощника министра обороны США Дебра Каган поделилась своим экспертным мнением по поводу рисков, которые несет в себе строительство дном Балтийского моря газопровода «Северный поток-2». По словам Каган, строительство газопровода «Северный поток-2» может нанести серьезный вред экологической системе Балтийского моря и экологической ситуации в мире.

Бывшая чиновница отметила тот факт, что РФ очень спешит достроить газопровод, несмотря на санкции. По ее словам, такая спешка может привести к очень серьезным последствиям.

При этом Каган подчеркнула, что РФ игнорирует те, правила, которые установила Дания. По ее словам, РФ хочет использовать в строительстве газопровода, судно, у которого есть якорь. По словам американского политика, таким образом, судно может повредить якорем экосистему дна Балтийского моря. Но это далеко не все риски. Дебра Каган напомнила, что на дне Балтийского моря лежат снаряды еще со времен Второй мировой войны. По словам Каган, во время строительства якорь судна может задеть эти снаряды.

Напоследок Каган отметила, что «Северный поток-2» является для России экономически невыгодным проектом.

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