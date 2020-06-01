Причастность России к протестам в США: Песков сделал официальное заявление

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва непричастна к протестам, которые вспыхнули в США.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на агентство ТАСС.

Дмитрий Песков поспешил прокомментировать заявление бывшего советника Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс. Американский политик предположила, что РФ может быть причастна к протестам, которые вспыхнули в США.

На что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что сейчас происходит в США. Представитель Путина отметил, что РФ внимательно следит за событиями, которые сейчас происходят в США, но никакого вмешательства со стороны РФ в эти события нет.

«Мы никогда не вмешивались в американские дела, и сейчас не собираемся вмешиваться», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, те, протесты, которые сейчас происходят в США, являются сугубо внутренними делами США.

А вот что касается заявления Сьюзан Райс, то его Песков назвал таким, что не «отражает официальную позицию Вашингтона».

Напомним, что Сьюзан Райс выразила предположение, что Москва может быть причастна к беспорядкам во время акций протеста. Американский политик предположила, что РФ может финансировать некоторые экстремистские группы, которые принимали участие в протестах. Кроме того, Райс предположила, что с помощью соцсетей РФ могла подстрекать некоторых экстремистов к активным действиям.

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