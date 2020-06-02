Европа готовит новые санкции для России: Йозвяк раскрыл, какие меры хочет принять Запад

Эта неделя может удаться для западных политикой достаточно продуктивной на международной арене. Дипломаты ЕС будут работать над указаниями из-за беспорядков в Бундестаге, которые произошли в 2015 года. В связи с этим санкции, скорее всего, и будут наложены на РФ.

Такое мнение выразил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, передает «НБН» со ссылкой на Inshe.tv.

«На этих днях дипломаты ЕС начнут свою работу против людей причастных к кибератаке на Бундестаг, который расположен в Германии. Если это случится, то именно эта санкция станет первой в рамках мер киберсанкций Евросоюза», — сообщил Йозвяк, в очередной раз подметив, что санкции, скорее всего, связаны с Россией.

После этого корреспондент напомнил о том, что Германия намеревается ввести запрет на поездки, а также замораживание активов главы военной разведки РФ, а также всех тех, кто причастен к кибератакам в 2015 году.

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