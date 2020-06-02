Массовые протесты в США: Трамп готов разогнать активистов с помощью армии

Дональд Трамп убежден, что нынешние протесты в США — это «акт внутреннего терроризма». Поэтому, хозяин Белого дома готов пойти на радикальные меры и вывести на улицу армию, чтобы «придушить» восстание.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «DW«.

Массовые акции протеста, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, накрыли десятки американских штатов. Но вот президент США Дональд Трамп довольно негативно относится к всенародному восстанию: он считает его «актом внутреннего терроризма», ведь помимо мирных протестующих на улицах появились мародеры.

Во время своего выступления 1 июня он заявил, что готов вывести на улицу армию, чтобы утихомирить протестующих и положить край беспорядкам:

«Если в каком-то городе или каком-то штате будут сомневаться в вопросе защиты своих жителей, я буду применять ВС США и сам быстро решу эту проблему».

При этом Трамп не отрицает, что американцы «справедливо возмущены» смертью Флойда. Глава государства уверил, что сделает всё, чтобы в этой ситуации победила справедливость… Но не путем массовых протестов.

Напомним, ранее мы писали, что Трампу пришлось прятаться в бункере во время протестов возле Белого дома.