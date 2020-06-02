Массовые протесты в США: Трамп готов разогнать активистов с помощью армии

За рубежом
Христина Качоровська0

Дональд Трамп убежден, что нынешние протесты в США — это «акт внутреннего терроризма». Поэтому, хозяин Белого дома готов пойти на радикальные меры и вывести на улицу армию, чтобы «придушить» восстание.

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото — newsone.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «DW«.

Массовые акции протеста, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, накрыли десятки американских штатов. Но вот президент США Дональд Трамп довольно негативно относится к всенародному восстанию: он считает его «актом внутреннего терроризма», ведь помимо мирных протестующих на улицах появились мародеры.

Во время своего выступления 1 июня он заявил, что готов вывести на улицу армию, чтобы утихомирить протестующих и положить край беспорядкам:

«Если в каком-то городе или каком-то штате будут сомневаться в вопросе защиты своих жителей, я буду применять ВС США и сам быстро решу эту проблему».

При этом Трамп не отрицает, что американцы «справедливо возмущены» смертью Флойда. Глава государства уверил, что сделает всё, чтобы в этой ситуации победила справедливость… Но не путем массовых протестов.

Напомним, ранее мы писали, что Трампу пришлось прятаться в бункере во время протестов возле Белого дома.


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