РФ начинает тестировать свою вакцину от коронавируса на людях: первыми «добровольцами» стали российские военные

В министерстве обороны Российской Федерации заявили о старте клинического испытания на людях своей вакцины COVID-19.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

Испытывать будут вакцину, которую разработали совместно с 48-ым Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны РФ. Проверять разработку на первой группе добровольцев начнут уже с 3 июня. Примечательно, что в первую группу входят 50 человек и все они — российские военнослужащие.

Информация о том, что Минобороны РФ будет помогать в изобретении вакцины появилась ещё в апреле. Тогда, на совещании с Путиным, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что вакцину они разрабатывают совместно с Нацисследовательским центром эпидемиологии им. Гамалеи МОЗ РФ. Закончить клинические испытания вакцины планируют до начала августа.

Напомним, ранее мы писали, что в РФ разработали вакцину от коронавируса.