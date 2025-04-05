Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную Facebook-страницу Генштаба ВСУ, оборонное ведомство РФ стремится оправдать циничность своего преступление, вбрасывая «высокоточную» ложь относительно попадания указанной баллистики «в место проведения совещания командиров соединений ВСУ с западными инструкторами».

В Генштабе подчеркнули — Кремль в очередной раз распространяет ложные сведения: в действительности ракета «Искандер-М» взорвалась над жилым массивом и детской площадкой. В соответствии с данными ГСЧС, на утро субботы, 5 апреля, количество пострадавших возросло до 61 человека (среди них — 12 детей), а погибших — до 18 человек (включая 9 несовершеннолетних).

Страна-агрессор снова проигнорировала нормы международного гуманитарного законодательства, продемонстрировав, что не намерена заключать мирное соглашение, и лишь желает продолжать захватническую войну на уничтожение народа Украины.

Также, такие военные преступления РФ не имеют сроков давности, и весь спектр соответствующих доказательств будет передан органам международного уголовного правосудия (суд в Гааге).

В Генштабе резюмировали:

Враг обязательно ответит за содеянное. Искренние соболезнования родным и близким погибших.

Ранее мы писали о том, что в ГСЧС уточняли данные о погибших и пострадавших из-за массированного удара РФ по Кривому Рогу.