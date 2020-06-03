В Черногории официально заявили, что победили коронавирус

Эта маленькая страна стала первой в Европе, где уже почти месяц не фиксируют новые случаи COVID-19.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

Власти Черногории во вторник, 2 июня, официально заявили о том, что их стране больше нет эпидемии коронавируса. Как отметили в Институте общественного здоровья Черногории, уже 28 дней подряд в стране нет новых заболевших COVID-19

В ВООЗ уже поздравили Черногорию с успешной борьбой эпидемий, но, при этом, попросили не отменять меры защиты, так как пандемия коронавируса всё ещё терроризирует другие страны мира:

«Мы должны помнить, что вирус не исчез. Многочисленные исследования показали, что есть много незафиксированных случаев зараженных людей. Поэтому ВОЗ рекомендует продолжать тестировать граждан на коронавирус».

Отметим, что за время в эпидемии в Черногории было зафиксировано 324 случая коронавируса. Из них 9 оказались летальными, а все остальные пациенты уже выздоровели.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.