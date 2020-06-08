Это не нужно чехам – представитель МИД РФ Захарова назвала «виновных» в ухудшении отношений между РФ и Чехией

В МИД РФ назвали «виновных» в ухудшении дипломатических отношений между РФ и Чехией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением, в котором отметила, что в ухудшении отношений между странами могут быть виновны некоторые представители чешской элиты.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

В МИД РФ продолжают искать «виновных» в ухудшении дипломатических отношений между Чехией и Россией. С заявлением по этому поводу выступила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

«Отношения портятся целенаправленно со стороны определенной части элиты Чехии», — заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Также Захарова вспомнила и о высылке российских дипломатов из Чехии. Представитель МИД РФ считает, что граждане Чехии не заинтересованы в подобных решениях властей Праги. По словам Захаровой, власти Чехии не поинтересовались мнением чехов.

«Это не нужно чехам», — заявила Захарова.

Напомним, что в последнее время российско-чешские отношения значительно ухудшились. В Праге ранее заявляли о том, что российские спецслужбы планировали отравить чешских политиков. После этого власти Чехии приняли решение выслать из территории своей страны российских послов.

В Кремле обвинения Чехии отрицают. И считают, что в ухудшении отношений между странами виновна исключительно Прага.

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