Это не нужно чехам – представитель МИД РФ Захарова назвала «виновных» в ухудшении отношений между РФ и Чехией

За рубежом
Ольга Гергелюк0
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В МИД РФ назвали «виновных» в ухудшении дипломатических отношений между РФ и Чехией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением, в котором отметила, что в ухудшении отношений между странами могут быть виновны некоторые представители чешской элиты.

Мария Захарова
Мария Захарова. Фото — rg.ru

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress. 

В МИД РФ продолжают искать «виновных» в ухудшении дипломатических отношений между Чехией и Россией. С заявлением по этому поводу выступила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

 «Отношения портятся целенаправленно со стороны определенной части элиты Чехии», — заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Также Захарова вспомнила и о высылке российских дипломатов из Чехии. Представитель МИД РФ считает, что граждане Чехии не заинтересованы в подобных решениях властей Праги. По словам Захаровой, власти Чехии не поинтересовались мнением чехов.

«Это не нужно чехам», — заявила Захарова.

Напомним, что в последнее время российско-чешские отношения значительно ухудшились. В Праге ранее заявляли о том, что российские спецслужбы планировали отравить чешских политиков. После этого власти Чехии приняли решение выслать из территории своей страны российских послов.

В Кремле обвинения Чехии отрицают. И считают, что в ухудшении отношений между странами виновна исключительно Прага.

Ранее мы сообщали, что Ходаковский откровенно рассказал о серьезной проблеме в «Л/ДНР». 

 


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