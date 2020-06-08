Россияне напуганы угрозой чипирования: Песков сделал важное заявление

Россияне обеспокоены ситуацией вокруг темы чипирования населения. После запрета передачи Никиты Михалкова на данную тему, журналисты обратились к пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову за разъяснением ситуации.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Песков заявил, что Кремль разносторонне проинформирован относительно данной ситуации. Он отметил, что и Владимир Путин лично знаком с темой угрозы чипирования. Песков уверил, что Михалков личный знакомый Путина и они хорошо общаются между собой и это значит, что никакого давления на Михалкова оказано не было.

Песков отказался прямо высказаться насчет отношения Путина к чипированию россиян.

Стоит отметить, что данная тема имеет за собой внушительную предысторию. Билл Гейтс создал передачу, в которой обширно раскрываются риски чипирования для населения. Эта передача и стала источником привлечения массового внимания к теме. Кроме того, заслуживает упоминания и цензура данной темы в РФ. Недавно разгорелся конфликт между Михалковым и Владимиром Познером. Познер уверял, что Михалков еще никогда не сталкивался с настоящей цензурой и инцидент с запретом передачи о чипировании это мелочи, а не настоящая цензура.

Напомним, как сообщалось ранее, подорожание электроэнергии и отставка Геруса: серьезный конфликт «зеленой» ассоциации.