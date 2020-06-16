Они сами платят России миллиарды – Трамп готов отказать Европе в помощи против РФ

За рубежом
Родион Власов0
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Президент США Дональд Трамп упрекнул европейские страны в сотрудничестве с Российской Федерацией. Между США и Германией разгорелся настоящий скандал, который привел к тому, что Трамп выразил готовность сократить число американских солдат в Германии и уменьшить экономическое давление против РФ.

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото — lexinform.com.ua

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Американский военный контингент в Германии сократиться до 25 000 солдат. Это обусловлено задолженностями Европы перед США. Трамп упрекнул Германию в том, что она сперва платит России и лишь потом США.

«Финансирование НАТО со стороны Германии просрочено. Это страна тянет со многими выплатам, а США из-за этого страдает. Вместе с тем Германия вовремя выплачивает РФ миллиарды долларов. Они щедро платят за энергоресурсы России и после этого еще и хотят, чтобы мы их защищало от России. Это же абсурд, так не годиться», — сказал Трамп.

Посол Германии в США Эмили Хабер в ответ на это заявил, что военные США в Германии нужны не Германии, а самим штатам, которые хотят таким образом демонстрировать свою силу.

Напомним, как сообщалось ранее, мы положим конец правовому хаосу – Азаров впервые призвал людей выйти на уличный протест. 


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