Мы положим конец правовому хаосу – Азаров впервые призвал людей выйти на уличный протест

Известный украинский политик времен Януковича Николай Азаров впервые обратился к украинцам с решительным призывом выйти на уличный протест против власти. Он поддержал акцию протеста политического деятеля Анатолия Шария, которая анонсирована на 17 июня.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Тwitter Азарова.

Ранее Анатолий Шарий записал эмоциональное обращение к украинцам с призывом выразить свой протест власти выйдя под Офис Президента. Он подчеркнул, что недовольство людей вызвано разочарованием из-за невыполнения предвыборных обещаний, продолжения политики Петра Порошенко, бездействием силовых структур в ситуациях нападения на мирных людей и множеством других причин. Стоит отметить, что Шарий предполагает, что на его сторонников будут совершать нападения. Он призвал людей быть готовыми к самообороне и не надеяться на правоохранителей, которые на практике неспособны защитить народ.

Азаров разделил ноту протеста Шария. Он подчеркнул, что никогда ранее еще не доходило до того, чтобы он призывал людей выходить на протесты.

«Впервые обращаюсь с подобным призывом, но молчать уже невыносимо. Пришло время положить конец правовому хаосу в Украине. Очень многие люди устали от беспредела в стране. 17 июня приходите к Офису Президента и выразите свое отношение к происходящему в стране», — написал Азаров.

Напомним, как сообщалось ранее, РФ готовится к чему-то большому: отношение к ценным бумагам США неожиданно изменилось.