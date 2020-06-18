Невзоров рассказал, кто такой русский: журналист высмеял всю Российскую Федерацию

Журналист Александр Невзоров решил в особо иронической форме высказаться о русском человеке и его привычной системе ценностей. По словам журналиста, типичный русский – это тот, кто всеми силами хочет уехать из своей страны в Америку, однако ту, которая в его голове.

Об этой информации сообщил Невзоров во время интервью «Эхо Москвы», передает «НБН».

«Русское сознание восприимчиво к мифологии. Оно из всего делает миф и интригу. Русский человек – это ведь тот, кто мечтает уехать в США. Однако не в те Штаты, которые реальны, в другие – те, что в его голове», — сообщил в самом начале Невзоров.

После этого он сослался на картину Васнецова «Богатыри», которые якобы смотрят на то, где открылся визовый центр.

«Там ведь все написано на рожах. Легенда о США уже надломлена, а возможно и вовсе похоронена. Но русский человек, конечно, может планировать отношения с Россией и даже властью. Однако в то же время он думает о том, как бы побыстрее свалить отсюда, позабыв все происходящее в этой стране как страшный сон. Этим же объясняется поразительная терпимость граждан РФ к тем событиям, которые мы лицезреем в последние десятилетия», — сообщил следом Невзоров.

В конце журналист сообщил, что сегодня выезжать некуда из-за пандемии коронавируса и беспорядков, связанными с афроамериканцами.

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