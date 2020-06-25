Солдата на параде Путина довели до сумасшествия: военнослужащий вопил, и бил стекла (кадры)

Стало известно о том, что вчера, 24 июня, во время Парада Победы в Москве солдат-срочник решил отличиться, начав погром. Молодого человека расстроил тот факт, что ему не позволили маршировать в строю во время мероприятия. Именно поэтому, по словам парням, он и взбесился.

Об этой информации сообщил Телеграм-канал 112, передает «НБН»

Отмечается, что в самом начале солдат РФ вел себя достаточно мирно и спокойно. Однако позже ему сообщили, что он попадается в резерв. Затем парень буквально начал сходить с ума. Он внезапно начал колотить автомобиль прикладом собственного оружия. При этом солдат кричал, что ненавидит ФСБ и все, что с ним связано.

Однако парень недолго бушевал. Контрразведка ФСБ среагировала быстро, скрутив парня. При этом известно, что на солдата-срочника завели уголовное дело.

«Я не хотел устраивать провокаций. Никаких заданий я не выполнял от других стран. Я просто огорчился из-за попадания в резерв. Не знаю даже, что на меня нашло…», — сообщил он.

Корреспонденты канала обнародовали фотоотчет произошедшего. На снимке изображен предполагаемый солдат, который устроил дебош, а также кадры его разрушительных действий.

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