Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале международного разведывательного сообщества InformNapalm, по указаниям спецслужб страны-агрессора, в ряде регионов РФ возможно осуществление показательных терактов в период проведения парадов на 9 мая.

В соответствии с предварительными данными, полученными от HUMINT-источников из РФ, российская верхушка приказала ФСБ устроить демонстративные террористические акты в Хабаровске, Улан-Удэ и идентичных городах «глубинки». Однако, исходя из слов разведчиков, на обеспечение безопасности парада в Москве, брошены максимальные силы, чтобы мероприятие прошло без каких-либо инцидентов.

Цели вышеописанных провокаций — обвинение Украины в совершении неизбирательных атак на скопления гражданских, срыв «мирной инициативы» США и использование таких поводов для усиления мобилизации в российских регионах.

Эксперты добавили: поначалу рассматривался сценарий осуществления подобных терактов в Москве, но позднее спецслужбы РФ обоснованно решили — ситуация может стать неконтролируемой, и потому следует испробовать преступные планы в регионах.

Ранее мы писали о том, что в DeepState показывали, сколько украинских территорий РФ оккупировала за апрель.