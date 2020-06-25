В Японии запретили пользоваться смартфонами во время ходьбы по улицам

В Японии появился довольно необычный запрет, правда действовать он будет только в одном японском городе – Ямато. В этом городе власти установили запрет на использование смартфона во время ходьбы по улицам.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Kyodo News.

Стоит отметить, что этот запрет носит исключительно рекомендательный характер. Поэтому, если человек и нарушит данный запрет, то никакого наказания не предусмотрено.

Власти города Ямато рекомендуют жителям города не использовать смартфон во время передвижения улицами. Но, если вдруг человеку нужно воспользоваться своим гаджетом, то для этого он должен отойди в сторону, где он не будет мешать толпе прохожих.

Такой запрет власти японского города Ямато решили установить ради безопасности жителей города. Ведь, как выяснили японские ученые, когда человек на улице отвлекается на смартфон, то угол его обзора сокращается. Кроме того, человек недостаточно сконцентрирован на движении. Таким образом, пешеход рискует попасть под колеса автомобиля.

Отмечается, что запрет вступает в силу 1 июля 2020 года.

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