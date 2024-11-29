Как информирует «НБН» со ссылкой на источники агентства Reuters, Япония готова расширить финансирование Украины на достаточно значительную сумму, но по-прежнему не стремится к оказанию прямой военной помощи.

Как стало известно, Япония добавить 7,46 млрд долларов к своей фискально-инвестиционно-кредитной программе, выполнение которой запланировано на протяжении текущего финансового года. В частности, Токио учтет необходимость усиления поддержки Украины государствами-членами «Большой семерки» (G7).

Следует напомнить — этим летом «Большая семерка» смогла договориться о выделении Киеву кредитных средств в сумме 50 миллиардов долларов, частично перекрываемых процентами доходов от активов страны-агрессора, замороженных после полномасштабного вторжения в Украину (февраль 2022 года).

Ранее мы писали о том, что Сибига рассказывал, о чем свидетельствует вчерашний массированный удар РФ по Украине.