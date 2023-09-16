О том, что администрация Джозефа Байдена намеревается обратиться к Китаю из-за вероятных военных договоренностей между РФ и КНДР, заключенных после встречи лидеров этих государств, пишет «НБН», ссылаясь на заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, опубликованное на официальной странице Белого Дома.

По словам Салливана, помимо Китая, Вашингтон будет также сотрудничать с Южной Кореей и Японией, с целью вмешательства в военное сотрудничество РФ и КНДР. В частности, Белый Дом продолжает сообщать Китаю — США ожидают, что Пекин исполнит взятые на себя обязательства. Также, у Байдена не прекратят настаивать на последующих действиях в ответ на провокации и прочие шаги, предпринимаемые Северной Кореей, и открыто нарушающие нормы международного права.

Советник Джозефа Байдена добавил — он совещался с коллегами из Токио и Сеула относительно осуществления дальнейших мер, касающихся России и Северной Кореи, запланированных на ближайшие недели.

Ранее мы писали о том, что в Вашингтоне официально подтвердили встречу между Зеленским и Байденом 21-го сентября.