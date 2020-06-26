Почти 40 тысяч: в США зафиксировали рекордный прирост заболевших COVID-19 за сутки

В четверг, 25 июня, в США лабораторно подтвердили коронавирус у 39 327 людей: это стало антирекордным приростом зараженных за всё время пандемии.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Европейская правда«.

Отмечается, что наиболее стремительно коронавирус распространяется в штате Техас. Здесь за стуки было установлено сразу два антирекорда — почти 6 000 новых заболевших и самое большое число госпитализированных с COVID-19 за время пандемии.

Из-за такой тревожной ситуации в Техасе, Флориде, Аризоне и Нью-Мекксико решили дальше не ослаблять карантин.

А вот в Нью-Йорке, который с самого начала считался эпицентром эпидемии в США, впервые с марта прирост заболевших опустился к показателям меньше 2 000 за сутки.

Отметим, что уже долгое время США остается илдером по числу заболеших коронавирусом. На сегодняшний день зафиксировано более 2,4 миллиона и 124 тысячи летальных случаев.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в мире.