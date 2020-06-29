Иран хочет арестовать Трампа: американского лидера обвинили в убийстве и терроризме

Иранская прокуратура выдала ордер на арест президента США Дональда Трампа. Иран обвинил главу Белого дома в убийстве иранского генерала Касема Сулеймани. Кроме этого преступления, иранская прокуратура еще и обвиняет Трампа в терроризме.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Левый берег».

Прокуратура Ирана выдвинула серьезные обвинения американскому лидеру Дональду Трампу в связи с убийством генерала Касема Сулеймани. Трампа и еще 36 человек Тегеран обвиняет в убийстве и терроризме. О ком еще идет речь, кроме американского президента, прокуратура Ирана не сообщила.

Отмечается, что иранская прокуратура намерена арестовать Трампа и уже выдала соответственный ордер. С просьбой помочь арестовать президента Штатов, Иран обратился в Интерпол. При этом прокуратура Ирана, настроена очень решительно и заявила, что продолжит уголовное преследование, даже если Трамп покинет пост главы Белого дома.

Как известно, иранского генерала Касема Сулеймани по приказу Дональда Трампа ликвидировали 2 января 2020 года в международном аэропорту Багдада. Касем Сулеймани был одним из самых влиятельных людей в Иране.

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