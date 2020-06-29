Высокий уровень радиации на северо-западе Европы: Песков выступил с заявлением

Власти Нидерландов, Швеции, Норвегии и Финляндии начали быть тревогу из-за повышенного уровня радиации в воздухе. Власти этих европейских стран выразили предположение, что источник загрязнения воздуха радиацией может находиться в РФ. Предположение европейских стран поспешил прокомментировать пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Рен ТВ«.

В то время, когда страны Европы обеспокоены повышением уровня радиоактивных изотопов, в РФ отрицают наличие каких-либо выбросов в воздух. С комментарием по этому поводу выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Песков заявил, что никаких аварий не было, а ситуация на ядерных объектах РФ остается стабильной.

«У нас абсолютно совершенная система мониторинга радиационной безопасности. Никаких оповещений об угрожающих или аварийных ситуациях не было», — заявил Песков.

Что касается источника радиационного загрязнения, то, по словам пресс-секретаря Путина, руководству Кремля ничего о нем неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в нескольких странах Европы зафиксирован повышенный уровень радиации.