В нескольких странах Европы зафиксирован повышенный уровень радиации: следы ведут в Россию

Эксперты предполагают, что к такой высокой радиоактивности могли привести повреждения топливного элемента на АЭС.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

Власти некоторых европейских стран сообщили, что возле западной границы Российской Федерации зафиксирован повышенный уровень радиоактивности. Согласно предварительным данным, причиной этому могут служить некие повреждения топливного элемента АЭС. На прошлой неделе небольшие скопление изотопов было обнаружено в Финляндии и южной Скандинавии.

К счастью, как уверяют эксперты, такие радиоактивные изотопы не несут вреда для людей:

«Радионуклиды созданы искусственно, созданы человеком. Их состав указывает на то, что в некой АЭС есть повреждения топливного элемента», — отметили эксперты из Нидердандов.

При этом, откуда именно подул радиоактивный ветер эти же эксперты судить не берутся. Но всё указывает на то, что радиация идет с России.

Напомним, ранее мы писали, что в окрестностях Северодвинска уровень радиации превышает норму в 8 раз.