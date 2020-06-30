Республика Беларусь может объединиться с Россией: белорусский общественный деятель Иванов выступил с предложением

От белорусского общественного деятеля Андрея Иванова прозвучало предложение провести в Республике Беларусь референдум по объединению с РФ. С таким заявлением Иванов выступил в эфире одного из политических шоу.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал NewFormat.

При этом Иванов уточнил, что он озвучил инициативу белорусских патриотов. Иванов считает, что необходимо узнать мнение граждан Республики Беларусь по этому поводу. По словам Иванова, нужно провести референдум по вопросу объединения РБ с Россией.

При этом белорусский общественный деятель напомнил, как однажды в Сочи президент Лукашенко по поводу интеграции сказал, что «мы с Путиным готовы», вот только нужно спросить мнение народа. Иванов считает, что сейчас и пришло время узнать мнение белорусов.

«Так давайте проведем эту работу», — заявил Иванов.

Кроме того, Иванов заявил, что он надеется, что в РФ в ближайшее время появятся единомышленники, которые будут выступать за проведение подобного референдума в РФ.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко заявил, что президентские выборы в Республике Беларусь «будут интересные».