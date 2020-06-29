Выборы будут очень интересные – Лукашенко рассказал о ситуации в стране

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что накануне президентских выборов, в стране началось «расшатывание обстановки».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «БелТА».

Белорусский лидер Александр Лукашенко обеспокоен ситуацией в стране, которая сложилась на данный момент. По его словам, сейчас в РБ «идет расшатывание обстановки». Вот только граждане Республики Беларусь, по словам Лукашенко, этого не понимают. Лукашенко уверен, что сейчас в Республике Беларусь идет процесс наступления на нынешнюю власть.

Кроме того, по словам главы государства Республика Беларусь, идеология его оппонентов заключается в том, чтобы страна стала жить за Конституцией 1994 года. По словам Лукашенко, это странно. Он уверен, что это шаг назад.

«Перемены, реформы, и вдруг 1994 год. Забастовки, талоны. Вы хотите туда вернуться?», — заявил Лукашенко.

Напоследок Лукашенко заявил, что белорусов 9 августа ждут интересные выборы. А вот после президентских выборов в стране, по словам Лукашенко, будет еще интереснее.

«Выборы будут очень интересные, а после не выборов будет еще интереснее»,- заявил Лукашенко.

Как известно, недавно Александр Лукашенко объяснил, почему в Минске и других городах Беларуси очень дорогие квартиры. По его словам, все из-за большего спроса на недвижимость от иностранных граждан, особенно от россиян. Он заявил, что жилье для собственных граждан будет по карману, а вот иностранцам придется платить «втридорога».

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